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güzelleştirir! Model da...

Ciltte meydana gelen lekeler, kadınları mutsuz ediyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. , leke problemlerinden kurtulmanın şifresini açıklıyor. Geliştirilen tedavi yöntemleri ile kadınlarda güneş ve yaşlanma lekelerinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Sitrik asit içeren un da ciltteki ölü hücreleri temizlediğini ve lekeleri yok ettiğini belirtiyor.

Limon güzelleştirir

Ciltte meydana gelen lekeler, kadınları mutsuz ediyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. , leke problemlerinden kurtulmanın şifresini açıklıyor. Geliştirilen tedavi yöntemleri ile kadınlarda güneş ve yaşlanma lekelerinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Sitrik asit içeren limonun da ciltteki ölü hücreleri temizlediğini ve lekeleri yok ettiğini belirtiyor. " suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 15-20 dk. sonra durulayın" diyor.

Model da limon maskesiyle cildini temizliyor.

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