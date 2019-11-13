Ciltte meydana gelen lekeler, kadınları mutsuz ediyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Meltem Ayran, leke problemlerinden kurtulmanın şifresini açıklıyor. Geliştirilen tedavi yöntemleri ile kadınlarda güneş ve yaşlanma lekelerinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Sitrik asit içeren limonun da ciltteki ölü hücreleri temizlediğini ve lekeleri yok ettiğini belirtiyor. "Limon suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 15-20 dk. sonra durulayın" diyor.

Model Kendall Jenner da limon maskesiyle cildini temizliyor.