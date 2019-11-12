Diyabetin dermanı tereyağı

Çağın vebası Tip-2 diyabet, ülkemizde hızla yayılıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ülkemizde 10 milyondan fazla diyabet hastası olduğuna dikkat çekiyor. Yüksek kan şekerinin kalp krizi, Alzheimer hatta kansere neden olduğunu belirterek diyabetten uzak bir hayatın şifresini açıklıyor:

Bol bol zeytinyağı ve tereyağı tüketilmeli.

Paça ve kemik suyu çorbası içilmeli.

Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu ve ev kefiri kullanılmalı.

İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı.

Hazır mayalı gıdalardan uzak durulmalı.

Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir. Mutlaka tüketilmeli.

Spor yapılmalı. Günde yarım saatlik bir yürüyüş bile kan şekerini dengeler.