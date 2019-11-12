Baba badem! İşte kısırlığı önleyen besinler...

Kısırlık, çiftler arasında giderek yayılıyor. Özellikle yağlı gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, erkeklerde sperm sayısı 50 yıl öncesine oranla yüzde 50 azalıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geyik, erkek kısırlığını engellemek için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor: Sakatat, ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği, avokado, patates, domates, kuşkonmaz, ıspanak tüketilmeli.
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