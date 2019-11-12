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Baba badem! İşte kısırlığı önleyen besinler...

, çiftler arasında giderek yayılıyor. Özellikle yağlı gıdalardan uzak durulması gerekiyor. 'nün raporuna göre, erkeklerde sperm sayısı 50 yıl öncesine oranla yüzde 50 azalıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. , erkek kısırlığını engellemek için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor: Sakatat, ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği, avokado, patates, domates, kuşkonmaz, ıspanak tüketilmeli.

Baba badem

Kısırlık, çiftler arasında giderek yayılıyor. Özellikle yağlı gıdalardan uzak durulması gerekiyor. 'nün raporuna göre, erkeklerde sperm sayısı 50 yıl öncesine oranla yüzde 50 azalıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. , erkek kısırlığını engellemek için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor: Sakatat, ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği, avokado, patates, domates, kuşkonmaz, ıspanak tüketilmeli.

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