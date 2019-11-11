Sonbaharın bitmesine sayılı günler kala herkes yorgunluktan yakınıyor. Diyetisyen Reyhan Özbey, bu ayda kışa hazırlık yapılması gerektiğini söylüyor. Bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırmak için sağlıklı beslenilmesi gerektiğini belirtiyor. "Haftada en az 2- 3 kez fiziksel aktivite yapılmalı. Zerdeçal, zencefil, bal ve bitkimeyve çayları bağışıklığı güçlendirir" diyor.