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Yorgunluk çekenler müjde! güçlendirir...

Sonbaharın bitmesine sayılı günler kala herkes yorgunluktan yakınıyor. , bu ayda kışa hazırlık yapılması gerektiğini söylüyor. Bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırmak için sağlıklı beslenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Zerdeçal güçlendirir

Sonbaharın bitmesine sayılı günler kala herkes yorgunluktan yakınıyor. , bu ayda kışa hazırlık yapılması gerektiğini söylüyor. Bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırmak için sağlıklı beslenilmesi gerektiğini belirtiyor. "Haftada en az 2- 3 kez fiziksel aktivite yapılmalı. , zencefil, bal ve bitkimeyve çayları bağışıklığı güçlendirir" diyor.

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