İlerleyen yaşla birlikte demans yani unutkanlık riski artıyor. Dyt. Tuğba Günal beyni güçlendiren besinleri sıralıyor:
BALIK: Unutkanlığı önler.
BADEM: Beyni besler.
YABAN MERSİNİ: Hafıza kaybını önler. Beyni güçlendirir.
YEŞİL ÇAY: Günde 2 fincan içildiğinde hafızayı güçlendirir.
YUMURTA: Sabahları bir tane yumurta yemek beyni güçlendirir.
ÜZÜM: Düzenli tüketildiğinde unutkanlığı engeller.
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