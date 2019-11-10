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Hafızanın altın anahtarı! İşte

İlerleyen yaşla birlikte demans yani unutkanlık riski artıyor. Dyt. i sıralıyor

Hafızanın altın anahtarı

İlerleyen yaşla birlikte demans yani unutkanlık riski artıyor. Dyt. Tuğba Günal beyni güçlendiren besinleri sıralıyor:

BALIK: Unutkanlığı önler.
BADEM: Beyni besler.
YABAN MERSİNİ: Hafıza kaybını önler. Beyni güçlendirir.
YEŞİL ÇAY: Günde 2 fincan içildiğinde hafızayı güçlendirir.
YUMURTA: Sabahları bir tane yumurta yemek beyni güçlendirir.
ÜZÜM: Düzenli tüketildiğinde unutkanlığı engeller.

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