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sızlığa portakal! Portakalın faydaları nelerdir?

C vitamini deposu portakal, kalbi güçlendirir. damarlarını rahatlatır. azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlıkla savaşır. dengeleyen portakal, böbrek taşı riskini de azaltır. korur. dökülmesini önler.

Kansızlığa portakal
C vitamini deposu portakal, kalbi güçlendirir. damarlarını rahatlatır. azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlıkla savaşır. dengeleyen portakal, böbrek taşı riskini de azaltır. korur. dökülmesini önler.

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