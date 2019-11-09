C vitamini deposu portakal, kalbi güçlendirir. Kan damarlarını rahatlatır. Öksürüğü azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlıkla savaşır. Tansiyonu dengeleyen portakal, böbrek taşı riskini de azaltır. Gripten korur. Saç dökülmesini önler.
- Sağlık
- 09.11.2019
- Gazete
Kansızlığa portakal! Portakalın faydaları nelerdir?
C vitamini deposu portakal, kalbi güçlendirir. Kan damarlarını rahatlatır. Öksürüğü azaltır. İyi bir demir kaynağıdır. Böylece kansızlıkla savaşır. Tansiyonu dengeleyen portakal, böbrek taşı riskini de azaltır. Gripten korur. Saç dökülmesini önler.
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