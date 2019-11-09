Halsizliği ve yorgunluğu alan karadut suyu, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Diş eti kanamalarını bitirir. Kanserli hücreleri küçültür. Yaşlanmayı geciktirir. Kemikleri güçlendirir. Kan şekerini düşürür. Halsizliği ve yorgunluğu alan karadut suyu, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Diş eti kanamalarını bitirir. Kanserli hücreleri küçültür. Yaşlanmayı geciktirir. Kemikleri güçlendirir. Kan şekerini düşürür.
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