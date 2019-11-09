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Kabızlığa suyu! Kabızlığa ne iyi gelir?

Halsizliği ve yorgunluğu alan suyu, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Diş eti kanamalarını bitirir. Kanserli hücreleri küçültür. Yaşlanmayı geciktirir. Kemikleri güçlendirir. Kan şekerini düşürür.

Kabızlığa karadut suyu
Halsizliği ve yorgunluğu alan karadut suyu, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller. Diş eti kanamalarını bitirir. Kanserli hücreleri küçültür. Yaşlanmayı geciktirir. Kemikleri güçlendirir. Kan şekerini düşürür.

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