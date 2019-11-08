Bir kase ev yoğurdu tüket, hasta olma

Abd'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi. Araştırmada katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (bir kase) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı. Bu kişilerin bağışıklık sisteminin yüzde 30 güçlendiği ortaya çıktı.