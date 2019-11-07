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  • 07.11.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:31

'den 'ye şok! YPG/'lı 'e 4 yıl hapis cezası verildi

, 'a giderek bölücü terör örgütü /'ya katılan ve kamplarda eğitim gören vatandaşı 4 yıl hapis cezası verdi. İngiltere'ye geçen yıl dönen ve 4 şubat'ta gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu. Öte yandan PKK, 2001 yılından bu yana İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunduğu halde kolu olan YPG listede yer almıyor.

İngiltere'den YPG'ye şok! Hapis cezası verildi!

ve 'ye giderek terör örgütü /'ya ait kamplarda eğitim alan vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi.

'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan adlı vatandaşı hakkındaki karar açıklandı.

James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

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