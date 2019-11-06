İçerdiği vitamin ve minerallerle sağlıklı bir hayatın kapılarını aralayan yer elması, çiğ ya da pişmiş şekilde tüketilebiliyor. Araştırmalara göre yüksek tansiyon ve kan şekerinin dengelenmesini sağlayan yer elması, yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Romatizmayı tedavi eder.

Kas ve kemik sağlığını destekler.

Cildi gençleştirir. Hücreleri yeniler.

Diyabeti önler.

Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller.

Böbreklerde taş ve kum oluşumu riskini azaltır.

Kanserden korur.

Suyuyla saçları yıkamak, saç dökülmesini önler.