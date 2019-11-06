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Balık şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Havaların soğumasıyla birlikte sofraları şenlendirmeye başlayan balık, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Balık şifa dağıtıyor! İçerdiği vitaminler sayesinde ’dan kalbe, den diyabete kadar pek çok hastalığa savaş açıyor. Ömrü uzatıyor...

Çok yaşa hamsi!

Havaların soğumasıyla birlikte sofraları şenlendirmeye başlayan balık, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veren balık, hastalıklardan koruyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, balığın faydalarına değiniyor.

KALBİ GÜÇLENDİRİR
Kaliteli protein, vitamin ve yağlar içeren deniz mahsulleri, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli balık tüketiminin tansiyona bağlı ölüm riskini yüzde 27, kalp hastalıklarından ölüm riskini ise yüzde 35 oranında azalttığını gösteriyor. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, den 'a kalp ve damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok sağlık sorununu bitiriyor. Singapur'da yapılan araştırmaya göre düzenli balık tüketimi, meme ve kolon kanseri riskini yüzde 40 oranında azaltıyor. Ömrü uzatan balık, yaşlanmayı da durduruyor. Gözleri besliyor.

LEVREKTEN VAZGEÇMEYİN
EN YÜKSEK DÜZEY (100 gramında 3-30 gram Omega-3): Deniz hıyarı, midye, levrek, orkinos.
YÜKSEK DÜZEY (100 gramında 0,5-2,44 gram Omega-3): Somon, kefal, istiridye, sardalya, çipura, hamsi, kılıç balığı, kalamar, gökkuşağı alabalığı.
ORTA SEVİYE (100 gramında 0.2- 0.5 gram Omega- 3): Yengeç, midye, ahtapot, karides, mezgit, çizgili levrek.
DÜŞÜK DÜZEY (100 gramında 0,2 gram Omega-3): Morina, orfoz, kahverengi karides.

KIZARTMAYIN
Sağlık için bu kadar faydalı olan balığın, doğru pişirilmesi de içerisindeki vitamin ve mineralleri kaybetmemesinde önem taşıyor. Balığın kızartılarak tüketilmemesi, bunun yerine fırında buğulama yöntemiyle pişirilmesi gerekiyor.

SEMİZOTU DA VİTAMİN DOLU
OMEGA-3 yalnızca balıklarda bulunmuyor. Semizotu, kuruyemişler, keten tohumu, ceviz, soya fasulyesi, avokado gibi yiyecekler de bolca Omega-3 içeriyor. Sağlığı koruyor, hastalıklara savaş açıyor...

YARIN: SAĞLIKLI YAĞLAR
DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA - 6
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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