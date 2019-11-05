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Reflünün şakası yok! e neden oluyor...

Toplumda her beş kişiden birinde görülen reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları, Gastroentereloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tedavi edilmeyen reflünün mide ine neden olduğunu söylüyor.

Reflünün şakası yok

Toplumda her beş kişiden birinde görülen reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. İç Hastalıkları, Gastroentereloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, tedavi edilmeyen reflünün mide kanserine neden olduğunu söylüyor. Reflü şikayetlerini azaltmak için öncelikle kilo verilmesini, yağlı yemeklerden ve domates salçasından uzak durulmasını öneriyor.

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