Küçük kırmızı taneli bir bitki olan kuşburnu, içerdiği C vitamini ile vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklardan koruyan kuşburnu çayının faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan basıncını dengeler.

Romatizma ağrılarını hafifletir.

Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Diyabete karşı korur.

Soğuk algınlığını tedavi eder.

Cilde parlaklık verir.

Böbrek rahatsızlıklarını önler.