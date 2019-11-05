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Her derde ! İşte faydaları...

kırmızı taneli bir bitki olan , içerdiği C vitamini ile vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklardan koruyan kuşburnu çayının faydaları şöyle sıralanıyor...

Her derde kuşburnu

Küçük kırmızı taneli bir bitki olan kuşburnu, içerdiği C vitamini ile vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklardan koruyan çayının faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan basıncını dengeler.
Romatizma ağrılarını hafifletir.
Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Diyabete karşı korur.
Soğuk algınlığını tedavi eder.
Cilde parlaklık verir.
Böbrek rahatsızlıklarını önler.

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