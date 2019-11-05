Alzheimer'da yeni umut! O ilaç için onay çıktı...

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Şanghay Materia Medica Enstitüsü Alzheimer hastalığı için ilaç geliştirdi. İlaç Güvenliği Kurumu, ilacın satışa çıkartılması için onay verdi. Yosun bazlı olan ve bir dizi klinik deneylerden geçen ilacın dört haftada etkisini gösterdiği iddia edildi. Green Valley adlı şirketin ilacı 2020 yılında tüm dünyada satışa sunmayı planladığı belirtildi.
- Sağlık
- 05.11.2019
- Gazete
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