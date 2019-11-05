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Alzheimer'da yeni umut! O ilaç için onay çıktı...

'ne bağlı hastalığı için ilaç geliştirdi. , ilacın satışa çıkartılması için onay verdi.

Alzheimer'da yeni umut
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı hastalığı için ilaç geliştirdi. , ilacın satışa çıkartılması için onay verdi. Yosun bazlı olan ve bir dizi klinik deneylerden geçen ilacın dört haftada etkisini gösterdiği iddia edildi. Green Valley adlı şirketin ilacı 2020 yılında tüm dünyada satışa sunmayı planladığı belirtildi.

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