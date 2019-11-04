Enginarla kemikler sağlam

Araştırmalar; doğru beslenme ve kemik sağlığı arasındaki ilişkiyi kanıtlıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, güçlü kemikler için kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin beslenilmesini öneriyor. "Süt ve süt ürünleri, balık, enginar, ıspanak, kırmızıbiber, brokoli, domates, muz ve portakal mutlaka tüketilmelidir" diyor. Fazla tuzlu beslenmenin kemiklere zarar verdiğini belirtiyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kahve birçok kişi için vazgeçilmezdir ancak günde 2 fincandan fazla kahve tüketmek idrara kalsiyum salınımı arttırır bu da kemikleri olumsuz etkiler. Kemik sağlığı için günde 2 fincandan fazla kahve tüketmemek gerekir."