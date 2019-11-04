Bugünkü
Takvim

cinsel hayatı da renklendiriyor! İşte faydaları...

En lezzetli meyvelerin başında gelen , şifa dağıtıyor. etkiye sahip bu meyve, cinsel hayatı da renklendiriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten ve "mucize" diye tanımlanan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor...

Aşk elması

En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. etkiye sahip bu meyve, cinsel hayatı da renklendiriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten ve "mucize" diye tanımlanan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kabızlığı önler. Bağırsakları korur.
Cildi güzelleştirir.
Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.
Demir eksikliğini giderir.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Ağız kokusunu önler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriElma cinsel hayatı da renklendiriyor! İşte faydaları...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri