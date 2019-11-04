En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. Afrodizyak etkiye sahip bu meyve, cinsel hayatı da renklendiriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten ve "mucize" diye tanımlanan bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kabızlığı önler. Bağırsakları korur.

Cildi güzelleştirir.

Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.

Demir eksikliğini giderir.

Cinsel isteği ve gücü arttırır.

Ağız kokusunu önler.