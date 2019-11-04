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Antibiyotik niyetine tarhana!

Hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. , vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor...

Antibiyotik niyetine tarhana

Hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. , vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor:

Tarhana: En iyi probiyotik kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir.
Ceviz: Kaliteli yağ ve protein içerir. Uyku kalitesini artırır. Zeka gelişimini destekler.
Su: Vücudu temizler. Bağışıklığı güçlendirir.
Sarımsak: Gribal enfeksiyonlara karşı iyileşmeye katkı sağlar.
Limon: C vitamini deposu limon, bağışıklığı destekler. Hastalıklardan korur.

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