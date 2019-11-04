Antibiyotik niyetine tarhana!

Hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerekiyor. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor:

Tarhana: En iyi probiyotik kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir.

Ceviz: Kaliteli yağ ve protein içerir. Uyku kalitesini artırır. Zeka gelişimini destekler.

Su: Vücudu temizler. Bağışıklığı güçlendirir.

Sarımsak: Gribal enfeksiyonlara karşı iyileşmeye katkı sağlar.

Limon: C vitamini deposu limon, bağışıklığı destekler. Hastalıklardan korur.