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Vücudu onarıyor, li hücreleri küçültüyor! İşte ın faydaları... | nelerdir?

Antioksidan deposu , vücudu tepeden tırnağa onarıyor. li hücreleri küçültüyor. hücrelerini güçlendirerek ömrü uzatıyor. Yeşil çay, en çok antioksidan içeren gıdaların başında geliyor. İçerdiği kateşinler ve polifenoller sayesinde sağlığa katkı sağlıyor. Ek olarak içerdiği A, C, E vitaminleri ve selenyum ile direncini artırıyor. İşte şifa deposu ...




Son dönemde popüler hale gelen yeşil çay, genellikle zayıflamak için tüketilse de sağlığa daha önemli faydaları bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, bugünkü yazısında bu mucize çayın faydalarına değiniyor. Önemli bilgilerini TAKVİM okuyucuları ile paylaşıyor...

Yeşil çay, en çok antioksidan içeren gıdaların başında geliyor. İçerdiği kateşinler ve polifenoller sayesinde sağlığa katkı sağlıyor. Ek olarak içerdiği A, C, E vitaminleri ve selenyum ile vücut direncini artırıyor.

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