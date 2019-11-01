Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.11.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 14:44

hastası 5 yıldır gözlerini kırpamıyor

8 yıl önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken () hastalığına yakalanan 28 yaşındaki  yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Hastalığından ötürü 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan genç, bu sebepten ötürü kan çanağına dönen gözlerinden gözyaşı döküyor.



Antalya'da tıbben kesin tedavisi bulunmayan ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığına 8 yıl önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik, yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Yaklaşık 5 yıldır göz kapaklarını kırpamayan ve bu sebepten ötürü de gözleri adeta kan çanağına dönen genç adam, annesinin her 'oğlum' diyerek gösterdiği ilgi sonrası gözyaşı döküyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSubakut Sklerozan Panensefalit hastası Halil Özçelik 5 yıldır gözlerini kırpamıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri