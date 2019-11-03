Saçlarda oluşan kepekten kurtulmak için doğal yöntem! Saçta kepek nasıl geçer?
Saçlarda oluşan kepekten kurtulmak için doğal yöntem arıyorsanız yoğurttan yararlanabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve durulayın, saç derinize masaj yaparak yoğurt yedirin. 10-15 dakika başınızda bekletin. Saçınızı yeniden durulayın.
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