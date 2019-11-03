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larda oluşan ten kurtulmak için doğal yöntem! Saçta kepek nasıl geçer?

larda oluşan ten kurtulmak için doğal yöntem arıyorsanız yoğurttan yararlanabilirsiniz. Saçınızı yıkayın ve durulayın, saç derinize masaj yaparak yoğurt yedirin. 10-15 dakika başınızda bekletin. Saçınızı yeniden durulayın.

Kepeğe yoğurt
Kepekten kurtulmak için doğal yöntem arıyorsanız yoğurttan yararlanabilirsiniz. ınızı yıkayın ve durulayın, saç derinize masaj yaparak yoğurt yedirin. 10-15 dakika başınızda bekletin. Saçınızı yeniden durulayın.

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