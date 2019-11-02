Kanser, 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Araştırmalarıyla tüm dünyada ezberleri bozan Harvard Üniversitesi'nden Dr. William Li, kanserle mücadelede mucizeler yaratan besinleri açıklıyor.

ŞİFA NİYETİNE...

Kanserden korunmak için öncelikle doğal beslenmek gerekiyor. Özellikle soya, 'mucizeler' yaratıyor. Çalışmalar, soyanın meme kanserinden korunmadaki etkin rolünü gösteriyor.

RİSK ARTIYOR

Ulusal Kanser Enstitüsü, kadın ve erkeklerin yüzde 38.4'ünün yaşamları boyunca bir noktada kansere yakalanacağını tahmin ediyor. Özellikle vücutta yeni kan damarlarının oluşması ve bunların büyümesi, kanserli hücreleri de besliyor. Soya ise kanserli hücrelere kan akışını keserek, tümörlerin büyümesini engelliyor.

KALP VE DAMARLARIN DOĞAL İLACI

Araştırmalar, soya yemenin, meme ve prostat kanserinden koroner arter hastalığına kadar birçok rahatsızlığın riskini azalttığını gösteriyor. Asya'daki araştırmalar, soya tüketiminin kalp hastalıkları riskini yüzde 16 oranında azalttığını ortaya koyuyor.

DÜZENLİ TÜKETİLMELİ

Soya, bilindiği gibi Uzak Doğu ülkelerinde çok fazla tüketiliyor. Araştırmalar bu ülkelerdeki kadınların meme kanserine daha az yakalandığı gösteriyor. Günde bir bardak soya sütü içmek bile kansere ağır darbe indiriyor.

YARIN: NEDEN YEŞİL ÇAY?

DR. WILLIAM LI - SAĞLIĞIN ŞİFRESİ MUTFAKTA - 2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL