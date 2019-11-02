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Çapkın ! İşte diğer faydaları...

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Çapkın tarçın!

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü ve tansiyonu dengeler.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcıdır.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kolon kanserine karşı koruma sağlar.
Diş ağrısını hafifletir.
Öksürüğe iyi gelir. Nefesi açar.

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