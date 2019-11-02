İdrar yolu enfeksiyonu, kadınları tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu tedavi edilmeyen enfeksiyonun böbreklere zarar verdiğini söylüyor. Ateş, titreme, kusma ve yorgunluk şikayetleri halinde uzmana buşvurulması gerektiğini söyleyerek bol su içilmesini ve sağlıklı beslenilmesini öneriyor.
- Sağlık
- 02.11.2019
- Gazete
Böbrek düşmanı enfeksiyon!
İdrar yolu enfeksiyonu, kadınları tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu tedavi edilmeyen enfeksiyonun böbreklere zarar verdiğini söylüyor. Ateş, titreme, kusma ve yorgunluk şikayetleri halinde uzmana buşvurulması gerektiğini söyleyerek bol su içilmesini ve sağlıklı beslenilmesini öneriyor.
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