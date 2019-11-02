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düşmanı !

İdrar yolu u, kadınları tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. tedavi edilmeyen enfeksiyonun lere zarar verdiğini söylüyor. Ateş, titreme, kusma ve yorgunluk şikayetleri halinde uzmana buşvurulması gerektiğini söyleyerek bol su içilmesini ve sağlıklı beslenilmesini öneriyor.

Böbrek düşmanı enfeksiyon
İdrar yolu u, kadınları tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. tedavi edilmeyen enfeksiyonun lere zarar verdiğini söylüyor. Ateş, titreme, kusma ve yorgunluk şikayetleri halinde uzmana buşvurulması gerektiğini söyleyerek bol su içilmesini ve sağlıklı beslenilmesini öneriyor.

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