Soğuk havalarla birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Bağışıklığı güçlendirmede ve hastalıklardan korunmada kuşburnu, mucizeler yaratıyor. Gribe karşı koruyan ve kemikleri güçlendiren kuşburnu, kansızlığı bitiriyor. Dolaşım sistemini hızlandırarak selülit oluşumunu önlüyor. Kuşburnu çayını demlendikten 3 dakika sonra tüketmek gerekiyor.
- Sağlık
- 01.11.2019
- Gazete
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