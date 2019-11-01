Bugünkü
Takvim

lere ! İşte diğer faydaları...

Soğuk havalarla birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Bağışıklığı güçlendirmede ve hastalıklardan korunmada , mucizeler yaratıyor. Gribe karşı koruyan ve kemikleri güçlendiren kuşburnu, kansızlığı bitiriyor. Dolaşım sistemini hızlandırarak oluşumunu önlüyor.

Selülitlere kuşburnu
Soğuk havalarla birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Bağışıklığı güçlendirmede ve hastalıklardan korunmada kuşburnu, mucizeler yaratıyor. Gribe karşı koruyan ve kemikleri güçlendiren , kansızlığı bitiriyor. Dolaşım sistemini hızlandırarak selülit oluşumunu önlüyor. Kuşburnu çayını demlendikten 3 dakika sonra tüketmek gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSelülitlere kuşburnu! İşte diğer faydaları...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri