Vitamin deposu badem, zihin ve beden yorgunluğunu alır. Böbrek iltihaplarını yok eder. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kemikleri besler. Saç dökülmesini bitirir. Tansiyonu dengeler. Kolon kanserinden korur. Vitamin deposu badem, zihin ve beden yorgunluğunu alır. Böbrek iltihaplarını yok eder. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kemikleri besler. Saç dökülmesini bitirir. Tansiyonu dengeler. Kolon kanserinden korur.
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