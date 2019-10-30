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Kolesterole ! İşte faydaları

deposu , zihin ve beden yorgunluğunu alır. iltihaplarını yok eder. sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kemikleri besler. dökülmesini bitirir. u dengeler. inden korur.

Kolesterole badem
Vitamin deposu , zihin ve beden yorgunluğunu alır. Böbrek iltihaplarını yok eder. sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Kemikleri besler. dökülmesini bitirir. u dengeler. Kolon kanserinden korur.

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