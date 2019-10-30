Kalsiyum hangi besinlerde bulunur? Kalsiyum içeren besinler nelerdir? İşte o liste...
Yıllarca kalsiyum kaynağı olarak tüketilen sütün aslında bitkisel bazlı besinlerle karşılaştırıldığında daha zor emilen düşük biyo-yararlanımına sahiptir. Kalsiyum kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kalsiyum alırken doğru besinleri seçmek çok önemlidir. Sebze ve bitki ağırlıklı beslendiğinizde, bitkisel bileşenleri, vitamin ve mineralleri daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalsiyum kaynakları daha yüksek emilim oranlarına sahiptir. Sağlıklı kemikler için gerekli olan kalsiyumu almak için hangi kalsiyum zengini besinlerden yararlanmalıyız? Kalsiyum deposu besinler nelerdir? Kalsiyum zengini besin incirin faydaları nelerdir? Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?
Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse kalsiyum içeren besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenden dolayı da çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren besinler nelerdir?
Kalsiyum eksikliği neden olur?
1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek