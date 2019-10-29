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ağrı keser

Mide rahatsızlıklarına iyi gelen , kas ağrılarını azaltır. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Adet sancısını hafifletir. Meme ve kolon kanseri riskini azaltır.

Zencefil ağrı keser
Mide rahatsızlıklarına iyi gelen zencefil, kas ağrılarını azaltır. Kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Adet sancısını hafifletir. Meme ve kolon kanseri riskini azaltır.

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