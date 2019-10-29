Haşlanmış nohuttan elde edilen geleneksel lezzetlerden humus, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Victoria's Secret meleklerinden Kendall Jenner, zeytinyağı, sarımsak ve limon suyundan oluşan humusun en sevdiği lezzetlerden biri olduğunu söylüyor. Sindirimi hızlandıran humus, vücuda enerji veriyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Alzheimer ve kanser riskini de azaltıyor.
- Sağlık
- 29.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.