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Victoria's Secret meleği güzellik sırrını paylaştı!

Haşlanmış nohuttan elde edilen geleneksel lezzetlerden , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Victoria's Secret meleklerinden , zeytinyağı, sarımsak ve limon suyundan oluşan humusun en sevdiği lezzetlerden biri olduğunu söylüyor.

Humus güzeli
Haşlanmış nohuttan elde edilen geleneksel lezzetlerden humus, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Victoria's Secret meleklerinden Kendall Jenner, zeytinyağı, sarımsak ve limon suyundan oluşan un en sevdiği lezzetlerden biri olduğunu söylüyor. Sindirimi hızlandıran humus, vücuda enerji veriyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını koruyor. Alzheimer ve kanser riskini de azaltıyor.

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