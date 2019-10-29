Göz de yaşlanır

Gözler, ilerleyen yaşa yeniliyor. 40 yaşından sonra görülen presbiyopi, yani yaşlı göz hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Okuma mesafesinin uzaması, yakın işe odaklama yapılmaması bu hastalığın en önemli belirtisidir. Tedavisinde artı lensler ile uyum yeteneği desteklenir" diyor.
- Sağlık
- 29.10.2019
- Gazete
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