Bugünkü
Takvim

de yaşlanır

ler, ilerleyen yaşa yeniliyor. 40 yaşından sonra görülen presbiyopi, yani yaşlı göz hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , "Okuma mesafesinin uzaması, yakın işe odaklama yapılmaması bu hastalığın en önemli belirtisidir. Tedavisinde artı lensler ile uyum yeteneği desteklenir" diyor.

Göz de yaşlanır
Gözler, ilerleyen yaşa yeniliyor. 40 yaşından sonra görülen presbiyopi, yani yaşlı hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. , "Okuma mesafesinin uzaması, yakın işe odaklama yapılmaması bu hastalığın en önemli belirtisidir. Tedavisinde artı lensler ile uyum yeteneği desteklenir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGöz de yaşlanır
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri