Sağlıklı bir yaşamın yolu, bağırsaklardan geçiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsak sağlığını etkilediğini söylüyor. Güçlü bir bağırsak florası için şu önerilerde bulunuyor:
Ev yoğurdu, kefir ve ayran gibi probiyotikleri tüketin.
Ev sirkesinden vazgeçmeyin.
Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.
Bağırsağın süper besinleri sarımsak, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, lahana, brokoli, muz ve ceviz tüketin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.