Sağlıklı bir yaşamın yolu, bağırsaklardan geçiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme şeklinin bağırsak sağlığını etkilediğini söylüyor. Güçlü bir bağırsak florası için şu önerilerde bulunuyor:

Ev yoğurdu, kefir ve ayran gibi probiyotikleri tüketin.

Ev sirkesinden vazgeçmeyin.

Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.

Bağırsağın süper besinleri sarımsak, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, lahana, brokoli, muz ve ceviz tüketin.