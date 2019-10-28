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Süper ! Güçlü bir bağırsak florası için altın değerinde öneriler...

Sağlıklı bir yaşamın yolu, lardan geçiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , beslenme şeklinin bağırsak sağlığını etkilediğini söylüyor. Güçlü bir bağırsak florası için şu önerilerde bulunuyor...

Süper bağırsak!

Sağlıklı bir yaşamın yolu, lardan geçiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. , beslenme şeklinin bağırsak sağlığını etkilediğini söylüyor. Güçlü bir bağırsak florası için şu önerilerde bulunuyor:
Ev yoğurdu, kefir ve ayran gibi probiyotikleri tüketin.
Ev sirkesinden vazgeçmeyin.
Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.
Bağırsağın süper besinleri sarımsak, pırasa, enginar, kuşkonmaz, mercimek, nohut, kuru fasulye, lahana, brokoli, muz ve ceviz tüketin.

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