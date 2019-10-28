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yla güç sende!

C vitamini deposu vücut direncini artırır. ağrılarını hafifletir. Kolesterolü düşürür. krizinden korur. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir.

Kuşburnuyla güç sende!
C vitamini deposu kuşburnu vücut direncini artırır. Romatizma ağrılarını hafifletir. Kolesterolü düşürür. krizinden korur. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir.

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