Kuşburnuyla güç sende!

C vitamini deposu kuşburnu vücut direncini artırır. Romatizma ağrılarını hafifletir. Kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir. C vitamini deposu kuşburnu vücut direncini artırır. Romatizma ağrılarını hafifletir. Kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir.
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