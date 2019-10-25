Yiyecekler kadar, tüketilen içecekler de sağlığımızı yakından ilgilendiriyor. Kahve, çay, süt ve asitli içecekler, içerdiği katkı maddeleri nedeniyle hastalıklara neden olabiliyor. Burada kilit noktayı, bu içeceklerin tüketim miktarı oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okuyucularına özel şu bilgileri paylaşıyor...

KAYNAR TÜKETME

ÇAY; bolca polifenol antioksidan, kateşin ve florür içeriyor. Ülkemizde çok fazla tüketilen çayı çok sıcak içmek ve rafine şeker katmak içerisindeki vitamin ve mineralleri öldürüyor. Günde 1-2 bardak organik çay yapraklarından elde edilmiş, şekersiz ve çok sıcak olmayan çay içmek sağlığa fayda sağlıyor.

2 BARDAĞI GEÇME

KAHVE; 2000'den fazla kimyasal bileşik içeriyor. İçerisinde bolca kafein barındırıyor. Çayda olduğu gibi kahvede de günde 2 bardağı geçmemek gerekiyor. Sağlıklı olduğu için tüketilen süt ise ne yazık ki ne çocuklara ne de yetişkinlere fayda sağlıyor. Bolca hormon, tarım ilacı kalıntısı ve antibiyotik barındırıyor. Midede kısa süre içinde pıhtılaşan süt, diğer besin maddelerinin üzerine çökerek, midenin asit salgısının sindirim işlevini güçleştiriyor. Pastörizasyon, UHT ve homojenizasyon yöntemleriyle biyokimyasal yapısı değiştirilen süt, bu haliyle toksik hale geliyor. Endüstriyel meyve suları da bolca karbonhidrat ve tatlandırıcı içeriyor. Fayda yerine zarar veriyor.

YARIN: TUZ SAĞLIĞI VURUYOR

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI BESLENMENİN ŞİFRESİ - 10

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL