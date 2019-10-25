Uzun saatler çalışmak erkekleri saçsız bırakabiliyor. Güney Kore'de bilim adamları, haftada 52 saatten fazla çalışan erkeklerin, 40 saatten az vakit geçirenlerden 2 kat hızlı saçlarını kaybettiklerini buldu. Araştırmaya göre, stresle salınan hormonlar yeni saç büyümesini engelliyor.
- Sağlık
- 25.10.2019
- Gazete
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