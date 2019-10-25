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li bilim adamları tespit etti! Fazla mesai kel bırakıyor...

Uzun saatler çalışmak erkekleri sız bırakabiliyor. 'de bilim adamları, haftada 52 saatten fazla çalışan erkeklerin, 40 saatten az vakit geçirenlerden 2 kat hızlı saçlarını kaybettiklerini buldu. Araştırmaya göre, stresle salınan hormonlar yeni saç büyümesini engelliyor.

Fazla mesai kel bırakıyor
Uzun saatler çalışmak erkekleri sız bırakabiliyor. 'de bilim adamları, haftada 52 saatten fazla çalışan erkeklerin, 40 saatten az vakit geçirenlerden 2 kat hızlı saçlarını kaybettiklerini buldu. Araştırmaya göre, stresle salınan hormonlar yeni saç büyümesini engelliyor.

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