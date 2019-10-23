Görülme sıklığı hızla artan meme kanserinde erken tanı, hayati önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Dener, meme kanserinde alınması gereken önlemlere değiniyor. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtiyor. Bu hastalık, erken adet görenlerde ve geç menopoza girenlerde daha sık görülüyor. Meme kanserinin görülme yaşının hızla düştüğünü belirten Prof. Dr. Dener, "30'lu yaşlarda özellikle ailede meme kanseri öyküsü varsa, senede bir defa meme ultrasonu yaptırılması önerilmektedirgerekli muayene ve tetkikleri yaptırmalıdır" diyor. Erken tanının önemini belirterek sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Erken fark edilen meme kanserinde hastalar yüzde 100'e yakın oranda iyileşebilmektedir."