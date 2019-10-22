Güzel kokusu ve doğal yapısıyla gül suyu, cildi besliyor. Cilde ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Sivilce ve siyah nokta oluşumunu engelliyor. Şişliği ve iltihabı azaltıyor. Yaşlanmayı da yavaşlatıyor. Antioksidan içeriği sayesinde cildi besliyor. Egzama ve sedef hastalıklarından koruyor.

TANSIYONU BİTTERİN

Cilt sağlığını koruyan bitter çikolata, kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Felç riskini azaltır. Kalp dostudur. Mutluluk hormonlarını harekete geçirir.

HURMA YE İKİ GÖZÜM

İçerdiği vitamin ve mineraller ile hurma, bağışıklığı güçlendirir. Hafızayı güçlendirir. Kanser riskini azaltır. Damar tıkanıklığını önler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür.



ARMUTLA ZAYIFLAYIN

Lifli yapısıyla sindirimi destekleyen armut, sindirimi hızlandırır. Zayıflamaya yardımcı olur. Kolon, meme, prostat ve akciğer kanserinden korur. Bağışıklığı destekler. Kalbi güçlendirir. Kemikleri korur.



CEVİZ GENÇLEŞTİRİR

Omega-3 deposu ceviz, beyin sağlığını korur. Lifli içeriğiyle sindirimi hızlandırır. Kabızlığı bitirir. Kanser riskini azaltır. Tok tutar ve kilo vermeyi sağlar. Dişleri güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir.