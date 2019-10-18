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  • 18.10.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:57

deki bu tehlikeye dikkat! Baharat yerine kiremit tozu yemeyin

ustaları, ülkemizde severek tüketilen etsiz çiğ köftenin maliyetini en aza indirebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ve köfteye baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek kalitesiz üretimlerden şikayet ettiler.


Coğrafi işaret tescili Adıyaman'da olan etsiz çiğ köfte kentte günlük olarak yaklaşık 2 ton üretiliyor. Meşhur Adıyaman çiğ köftesi çevre illere hatta yurt dışına paket yapılarak gönderiliyor. İnce bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanıldığı çiğ köfte elde yoğurularak kıvama getirildikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Adıyamanlı çiğ köfte ustası Basri Aktulum, el ile yoğurulan köftenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, "En sağlıklısı elle yoğrulması. Elle yoğurulduğu zaman isotu, baharatı, salçası yoğruldukça pişer ve piştikçe mideye zarar vermez" dedi.

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