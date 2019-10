Vatandaşa sucuk diye toz yedirmişler! İşte hileli ürün satan o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün satan gıda teröristlerini tek tek ifşa etti. Sucuk, kavurma, et döner, tavuk döner, sosis, salam, kıyma ürünlerinde at eti, kanatlı hayvan eti ve domuz etine rastlanıldığı bildirildi. Maliyeti düşürmek isteyen bazı üreticilerin ise istenilen protein miktarına ulaşmak için ürüne et yerine yasak olmasına rağmen yurt dışından ithal edilen 'protein tozları'nı karıştırdığı, bu tozların bazılarının da domuz etinden elde edildiği ileri sürüldü.

