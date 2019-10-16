Vatandaşa sucuk diye toz yedirmişler! İşte hileli ürün satan o firmalar

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından geçen hafta sonu Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıkladı. Baldan tereyağına, sucuktan çikolataya kadar birçok ürünün yer aldığı listede vatandaşın her gün sofrasına gelen yiyecek maddelerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye'de üretilen ve zincir marketlerde satışa sunulan bir sucuk markasında ise dana etinin yanı sıra domuz etine rastlandığının açıklanması vatandaşı tedirgin ederken, sektörde 'domuz eti mi yoksa protein tozu mu' tartışmasını gündeme getirdi. Hürriyet'in haberine göre bakanlığın, 'sucukta domuz eti kullanılmıştır' açıklamasına karşılık sektör temsilcileri, 'domuz etinin direkt olarak ürüne konup konmadığını bilmiyoruz ama bu durum yasadışı olarak kullanılan protein tozlarından kaynaklanmış olabilir' tezini ortaya attı.

Et Ürünleri Tebliği'ne göre, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin yapımı çok sıkı kurallara bağlanmış durumda. Karışım et kullanmak, domuz eti kullanmak, protein tozu katmak kesinlikle yasak.



