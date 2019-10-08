Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Halil Genç, reflü ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 'Tedavi edilmezse kansere zemin hazırlar' diye uyardı!

Reflü nedir? Nasıl oluşur ve nasıl belirtiler verir

Mide asidinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı reflü olarak adlandırılır. Hastalar genellikle göğüs kafesinin arkasındaki yanma şikayeti ile başvurabilirler. Reflü, yanmanın yanı sıra ağza gıdaların ve acı suyun gelmesidir. Gastroözefageal reflü hastalığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça rastlanan bir hastalıktır ve toplumun yüzde 20'sinde görülür. Reflünün nedenlerinin kökeninde yemek borusunun uzun bir süre, fazla miktarda mide asidik içeriği ile teması yatar. Mide asidik içeriğinin yemek borusu ile uzun süreli teması; yemek borusunda hasara yol açar ve bu da yanma hissine sebep olur. Normal olarak yemek borusunun alt ucundaki alt özefagus sfinkteri dediğimiz kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı vardır. Bu yapı asidin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek midenin içinde kalmasını sağlar. Reflü nedenleri arasında yer alan sfinkter kapağının sık aralıklar ile gevşemesi çok önemlidir. Bu kapak sık aralıklar ile gevşer ve mide asidik içeriği yemek borusuna geri kaçar.

Günümüzde reflünün bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir?

Reflü hazır ve paketlenmiş gıdaların yenmesiyle artış göstermektedir. Ayrıca düzensiz beslenme ve obezite de refü yakınmalarında artışa neden olmaktadır. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha çok yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri sayılır. Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde şikayetler artar. Ağrılı yutkunma, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü nadir olmakla birlikte öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına neden olabilir.

Fast food besinler reflüyü tetikler mi?

Fast food besinler reflüyü artırır ve tetikler. Hastalarımıza fast food ürünleri tüketmeyi önermiyoruz.

Fazla kilolu insanlarda reflü daha mı sık görülür?

Yapılan birçok bilimsel çalışmada kilo artışı ile reflü parelel olarak daha sık görülmektedir. Reflüsü olan bireylerin kilo verdiklerinde yakınmalarının azaldığı gözlenmiştir.

Reflüden korunmak mümkün mü?

Az az, sık ve düzenli yemek yiyin.

Çikolatadan ve kahveden kaçının.

Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçının.

Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durun.

İyi çiğneyin.

Yağı azaltın.

Kilo kontrolüne önem verin.

Stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Mideye baskı yapan dar giysiler yerine rahat kıyafetler tercih edin.

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UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI MİDENİN SIRLARI-2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL