Ülser ve gastrit hastalığı nasıl ortaya çıkar? Tedavisinde neler yapmak gerekir? İşte mide sağlığına ilişkin detaylar...

Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, mide hastalıklarına nelerin sebep olduğunu ve korunma yollarını anlattı.

Ülkemizde en sık görülen mide hastalıkları nelerdir? Nasıl ortaya çıkar ve nasıl belirtiler verir?

Ülkemizde en sık görülen mide hastalıkları; reflü, gastrit ve ülserdir. Bu hastalıklar genellikle benzer bulgular ile beraber seyreder ve birbirine karışır. Sindirime bağlı rahatsızlıkların büyük kısmı midede ortaya çıkar. Modern çağda, yaşantımızı kolaylaştıran birçok yenilikler ile birlikte değişen yaşam koşulları bazı hastalık risklerini de beraberinde getirmektedir. Çağımızın sağladığı konfor, daha az bir çabayla daha çok işi bitirmemizi sağlarken çoğu zaman vücudumuz bu gelişim karşısında reaksiyon göstermektedir. Bu şekilde daha az hareket, sedanter yaşam tarzı, uzun süreli çalışma saatleri, dengesiz ve düzensiz beslenme, hava kirliliği ve stress gibi olumsuz durumlardan en fazla etkilen organlardan birisi de midedir. Mide hastalıkları; sıklıkla karın ağrısı, yanma, ekşime, gaz, şişkinlik bazen de atipik şekilde göğüs ağrısı, sırt ağrısı veya kol ve çeneye vuran ağrılar şeklinde de olabilir.

Mide hastalıklarının yaygın hale gelmesinin sebepleri nelerdir?

Masa başı çalışan veya hareketi kısıtlı çalışanlarında çoğu zaman kilo sorunları ortaya çıkmaktadır. Motorlu araçların kullanılması günlük hareketi azaltmaktadır. Hazır gıdaların tüketiminde artış obeziteye yol açmaktadır. Günümüzde obezite endemik hale gelmiştir. Kilo fazlalığı ve beslenme bozukluğu beraberinde reflü, gastrit ve diğer mide hastalıklarını artırmaktadır.

Ülser ve gastrit hastalığı nasıl ortaya çıkar? Tedavisinde neler yapmak gerekir? Hastaların nasıl beslenmesi gerekir?

Gastrit ve ülser oluşumu; mide iç tabakasının bütünlüğünün, mide asiti ile koruyucu/ onarıcı faktörler arasındaki dengenin değişmesine bağlı olarak bozulmasıdır. Mide asidinin çevre ve besin faktörleriyle artması ile mide mukozası bozulmakta ve gastrit ülser meydana gelmektedir. Mide ülserinin oluşmasında koruyucu faktörlerin azalması, on iki bağırsak ülserinin oluşumunda ise asit artışına neden olan faktörlerin artması daha önemlidir. Helikobakter pilori bakterisi, mide koruyucu ve onarıcı mekanizmaları bozmak yoluyla gastrit ve ülsere neden olmaktadır.



Fazla kahve tüketimi mideye zarar verir mi?

Kahve, gastrit, reflü ve ülser gibi mide hastalıklarına sebep olmasa da, tetikliyor. Rahatsızlığı olanların kahveyi azaltması gerekir.

Sarımsak ülser şikayetlerini azaltır mı?

Mide ülseriniz varsa tüketmemeniz gerekenler arasında; turşu, sarımsak, limon tuzu, zeytin, acılı ve bol salçalı besinler gelmektedir. Sarımsak en iyi antioksindır ancak ülser döneminde sakınmamız gerekir.

YARIN: REFLÜ NEDİR?

UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI MİDENİN SIRLARI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

