Böbrek iltihabına bal gibi çözüm! Enfeksiyon oluşmasını önlüyor...

Tüm yaş gruplarında görülebilen özellikle kadınlarda daha sık rastlanan, genel olarak iki böbrekte birden gelişebilen böbrek enfeksiyonu önemli bir sağlık problemi. Uzman Doktor Füsun Öztukucu, şunları söyledi:
Nefrit, böbrek iltihabına halk arasında verilen isimdir. Böbreğin herhangi kısmının sistemik hastalıklar (romatizmal veya bağ dokusu hastalıklarına bağlı) veya etkene (mikrobik, genetik, ilaçlara vb) bağlı olarak veya hiçbir etken gösterilemeden vücudun bağışıklık hücreleri tarafından işgal edilmesi ile oluşur.
Risk faktörleri özellikle çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar (özellikle streptokoksik enfeksiyonlar) Otoimmun hastalıklar bağ dokusu hastalıkları (lupus hastalığı gibi), böbreğin E.coli vb bakterilerle iltihabı, bazen penisilin türevi antibiyotiklerin ve nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımları sayılabilir.
Nefritte bulgular hastalığın tipine göre değişebilir. Glomerulanefritlerde idrarda gözle görülür veya mikroskobik kanama, idrarda protein çıkması, idrarın koyu renk veya çay gibi çıkması, idrarın köpürmesi, tansiyon yüksekliği, vücudun değişik yerlerinde şişme (ödem), idrar çıkışının azalması, kanda üre kreatinin değerlerinin yükselmesi veya kan yağlarının yükselmesi gibi bulgular saptanır.
Pyelonetritlerde ise genel durum bozukluğu üşüme titreme yüksek ateş, bulantı kusma, tüm vücutta yaygın ağrı, bel bölgesinde ağrı ve idrar yaparken yanma sızı gibi bulgular saptanır Tubulointerstisyel nefritlerde ise ateş ve vücudun üst kısmında gelişen kaşıntılı döküntüler ile belirti verebilir.
TAŞI ÖNLER
Nefritlerde tedavi hastalığın tipine göre değişir Pyelonefritlerde en sık neden E. Coli bakterisidir. Uygun antibiyotikler ile tedavi edilir. Tubulointerstisyel nefritlerde saptanan nedenden (penisilin veya nonsteroid antienflamatuar ilaçların kesilmesi ve hastanın uyarılması) önemlidir. Glomerulonefritler çok daha önemli ve karışıktır.
Elma ve bal kabağı gibi besinler nefrit gelişmesini önlemede mucize besinler olmamakla birlikte böbreklerin sağlığı için ve taş oluşmasını önlemek için önerilir.
BÖBREK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ - DR.FÜSUN ÖZTUKUCU
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
Nefrit, böbrek iltihabına halk arasında verilen isimdir. Böbreğin herhangi kısmının sistemik hastalıklar (romatizmal veya bağ dokusu hastalıklarına bağlı) veya etkene (mikrobik, genetik, ilaçlara vb) bağlı olarak veya hiçbir etken gösterilemeden vücudun bağışıklık hücreleri tarafından işgal edilmesi ile oluşur.
Risk faktörleri özellikle çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar (özellikle streptokoksik enfeksiyonlar) Otoimmun hastalıklar bağ dokusu hastalıkları (lupus hastalığı gibi), böbreğin E.coli vb bakterilerle iltihabı, bazen penisilin türevi antibiyotiklerin ve nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımları sayılabilir.
Nefritte bulgular hastalığın tipine göre değişebilir. Glomerulanefritlerde idrarda gözle görülür veya mikroskobik kanama, idrarda protein çıkması, idrarın koyu renk veya çay gibi çıkması, idrarın köpürmesi, tansiyon yüksekliği, vücudun değişik yerlerinde şişme (ödem), idrar çıkışının azalması, kanda üre kreatinin değerlerinin yükselmesi veya kan yağlarının yükselmesi gibi bulgular saptanır.
Pyelonetritlerde ise genel durum bozukluğu üşüme titreme yüksek ateş, bulantı kusma, tüm vücutta yaygın ağrı, bel bölgesinde ağrı ve idrar yaparken yanma sızı gibi bulgular saptanır Tubulointerstisyel nefritlerde ise ateş ve vücudun üst kısmında gelişen kaşıntılı döküntüler ile belirti verebilir.
TAŞI ÖNLER
Nefritlerde tedavi hastalığın tipine göre değişir Pyelonefritlerde en sık neden E. Coli bakterisidir. Uygun antibiyotikler ile tedavi edilir. Tubulointerstisyel nefritlerde saptanan nedenden (penisilin veya nonsteroid antienflamatuar ilaçların kesilmesi ve hastanın uyarılması) önemlidir. Glomerulonefritler çok daha önemli ve karışıktır.
Elma ve bal kabağı gibi besinler nefrit gelişmesini önlemede mucize besinler olmamakla birlikte böbreklerin sağlığı için ve taş oluşmasını önlemek için önerilir.
BÖBREK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ - DR.FÜSUN ÖZTUKUCU
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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