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'da DJ spor ve diyetle 7 ayda 37 kilo verdi

'da kilosu nedeniyle yürümekte ve nefes almakta zorlanan, bu nedenle uyuyamayan DJ (39), spor ve diyetle 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.

'DJ'iyet!
Antalya'da aşırı kiloları nedeniyle sosyal hayattan kendisini dışlayan, nefes almakta ve yürümekte zorluk çeken DJ Medar Arıoğlu (39), azmin zaferini kanıtladı. Düzenli diyet ve sporla 7 ayda 105 kilodan 68 kiloya düştü.




Çok mücadele ettiğini ve acı çektiğini hatırlatan DJ şöyle konuştu: "Yediklerimi ve içtiklerimi tamamen değiştirdim. Protein ağırlıklı beslenip, her gün spor yaptım. 7 ayda verdiğim kiloların ardından bedenimde sarkmalar meydana geldi. Sıkılaşma ve kas yapacak antrenmanlar gerçekleştirdim. Mutlu bir insan oldum. Kendimi seviyorum. En önemlisi, artık yürümek, koşmak beni korkutmuyor. Fiziksel gücümün artması, kilolarımın gitmesi beni ben yaptı."



105 KİLODAN 68 KİLOYA DÜŞTÜ




ALTIN KIZ KÜBRA!
İzmir'de yaşayan milli takım sporcusu 17 yaşındaki Kübranur Sözübek, kick boksta 6 kez kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da altın madalyanın sahibi oldu. Yaklaşık 3 yıl önce, zayıflamak amacıyla başladığı kick boksta yeteneğini gösteren genç kız, yeni başarılara adını yazdırmak için çalışıyor.



Avrupa şampiyonu Kübranur Sözübek, çalışmalarını sürdürüyor.

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