



Avrupa şampiyonu Kübranur Sözübek, çalışmalarını sürdürüyor.

aşırı kiloları nedeniyle sosyal hayattan kendisini dışlayan, nefes almakta ve yürümekte zorluk çeken(39), azmin zaferini kanıtladı. Düzenli diyet ve sporlaÇok mücadele ettiğini ve acı çektiğini hatırlatan DJ şöyle konuştu: "Yediklerimi ve içtiklerimi tamamen değiştirdim. Protein ağırlıklı beslenip, her gün spor yaptım. 7 ayda verdiğim kiloların ardından bedenimde sarkmalar meydana geldi. Sıkılaşma ve kas yapacak antrenmanlar gerçekleştirdim. Mutlu bir insan oldum. Kendimi seviyorum. En önemlisi, artık yürümek, koşmak beni korkutmuyor. Fiziksel gücümün artması, kilolarımın gitmesi beni ben yaptı."yaşayan milli takım sporcusu 17 yaşındaki, kick boksta 6 kez kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da altın madalyanın sahibi oldu. Yaklaşık 3 yıl önce, zayıflamak amacıyla başladığı kick boksta yeteneğini gösteren genç kız, yeni başarılara adını yazdırmak için çalışıyor.