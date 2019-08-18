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Mutluluğa bir adım

4 yaşındaki Ömer, boğazına kaçan fındık yüzünden felç kaldı. Bir yıl fizik tedavi görüp ilk adımını attı. Ailesi, evlatlarının tedavisinin devam edebilmesi için hayırseverlere çağrı yaptı.

Mutluluğa bir adım
Olay, 2 yıl önce 'nın Şehzadeler İlçesi'nde yaşandı. Hatice-İbrahim Şahin çiftinin tek çocukları Ömer Yasir'in (4) boğazına fındık kırıntıları takıldı. Nefes alamayan minik Ömer, beynine 5 dakikadan fazla oksijen gitmediği için felç kaldı. Yürüyemeyen ve konuşamayan minik Ömer, devletin ve hayırseverin desteğiyle, fizik tedavi görmeye başladı. Bir yılın sonunda ilk adımını attı. Hatta 'anne' demeye bile başladı. Şahin ailesi, oğullarının tedavisinin devam edebilmesi için hayırseverlere çağrı yaptı. Beyni, beyin hücrelerini ve kasları güçlendiren ve toplam değeri 4 bin lira olan iki aşının getirilmesini istediklerini anlattı. Anne Şahin, "Uzmanlara göre Ömer Yasir'in günde en az 2 saat kesintisiz fizik tedavi alması gerekiyormuş. Duyarlı vatandaşların yardım etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.



İbrahim Şahin, oğlunun iyileşmesi için yardım bekliyor.
4 yaşındaki Ömer, gördüğü fizik tedavinin ardından ilk adımlarını attı. İmkansızı başardı.

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