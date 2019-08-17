UZMANLAR, insanları en fazla yaşlandıran nedenlerin başında sigara ve stresin geldiğini belirtti. Dr. Fatma Başıbüyük, "40 yıl boyunca günde bir paket sigara içmek ömrünüzden ortalama 7 yıl götürebiliyor.
Uzun süre stres etkenleriyle yaşamak da erken yaşlanmaya yol açabiliyor. Ayrıca obezite, hareketsizlik, dengesiz beslenme ve toksit ortamlar da insanı yaşlandıran en önemli etkenler arasında yer alıyor" dedi. Sağlıklı bir yaşlılık dönemi için stres ve sigaradan uzak durulmasını istedi.
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