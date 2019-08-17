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Gençlik düşmanı !

Sigara 7 yıl çalıyor

UZMANLAR, insanları en fazla yaşlandıran nedenlerin başında sigara ve stresin geldiğini belirtti. Dr. Fatma Başıbüyük, "40 yıl boyunca günde bir paket içmek ömrünüzden ortalama 7 yıl götürebiliyor.

Uzun süre stres etkenleriyle yaşamak da erken yaşlanmaya yol açabiliyor. Ayrıca obezite, hareketsizlik, dengesiz beslenme ve toksit ortamlar da insanı yaşlandıran en önemli etkenler arasında yer alıyor" dedi. Sağlıklı bir yaşlılık dönemi için stres ve sigaradan uzak durulmasını istedi.

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