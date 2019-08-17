İLAÇ İYİ GELMEDİ
İki yıldır tansiyonum yüksek. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?
DOKTORUNA tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et. Alınganlık yapıp kendini yaşlı ve farklı hissetmesin.
- Sağlık
- 17.08.2019
- Gazete
Aşk iki kişiliktir | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (17 Ağustos 2019)
CİNSEL hayatta mutluluğu yakalamak için çiftlerin karşılıklı anlayış ve fedakarlık göstermesi gerekiyor. Birbirini anlayan çiftler, cinsel sorunları daha kolay atlatıyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 17 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar....
İLAÇ İYİ GELMEDİ
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