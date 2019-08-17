Aşk iki kişiliktir

İLAÇ İYİ GELMEDİ

İki yıldır tansiyonum yüksek. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?

DOKTORUNA tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et. Alınganlık yapıp kendini yaşlı ve farklı hissetmesin.