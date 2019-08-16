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Ayranla serinleyin

SICAK havalar, beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Özellikle kronik hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Diyetisyen , bu aylarda doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bol sıvı alınmasını tavsiye ediyor. "Kafeinli veya basit şeker içerikli hazır veya taze sıkılmış meyve suları, kahve ve siyah çay fazla tüketilmemeli. Yarım yağlı süt, ayran, ıhlamur ve kuşburnu tercih edilmelidir. Yaz aylarında öğünlerin hafif olması gerekir. Yemeklerde fırınlama, buğulama, tencerede pişirme, ızgara ve haşlama gibi pişirme teknikleri uygulanmalıdır" diyor.

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