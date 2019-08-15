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nin faydaları nelerdir?

Dr. Yaban mersini

MOR rengiyle gönülleri çalan yaban mersini, bolca C vitamini ve antioksidan içeriyor. Damakları şenlendiren bu mucize meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Vücudun ihtiyacı olan C ve K vitaminlerini içerir.
Antioksidandır. Vücudu temizler.
Göz sağlığını korumaya yardımcıdır.
İltihabı azaltır.
Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığıyla savaşır.
Kalp dostudur. Kalp ritmini düzenler. Tansiyonu düşürür.
Beyin sağlığını korumaya yardımcıdır.
Vücuttaki zararlı bakterileri öldürür.
Bağırsak sağlığını korur.

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