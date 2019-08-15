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, doktoru evden uzak tutuyor!

Kansere karşı günde bir elma
HER mevsimin meyvesi elma, doktoru evden uzak tutuyor! Avustralyalı Edith Cowan Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre günde bir tane elma yemek, vücudu pek çok hastalıktan koruyor. Flavonoid maddesi içeren , hafızayı güçlendiriyor. Akciğer ve kolon kanserine karşı koruma sağlıyor. Kolesterolü düşüren kırmızı mucize, kabızlığı engelliyor. Cilde canlılık veriyor. Dişleri temizliyor. 'a da ilaç oluyor.

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