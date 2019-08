Ömür törpüsü kansızlık

yani toplumda bilinen adıylatoplumda en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin konsantrasyonun erkeklerde 13.5 g/dl'nin, kadınlarda 11.5 g/ dl'nin altına düşmesinedeniyor. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalıyor ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. Dolayısıyla kansızlıkta, oksijene en çok ihtiyaç duyulan kalp, iskelet ve sinir sistemi olumsuz etkileniyor.kansızlıkla ilgiliokuyucularını bilgilendiriyor.Birçok hastalığın belirtisi olan kansızlığın nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Kansızlık başta kanser, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi pek çok hastalığın en önemli belirtisi oluyor. Kişinin bağışıklık sistemini zayıflatıyor, erken yaşlandırıyor ve ömrü kısaltıyor. Kansızlık; deri, göz akları, tırnak yatakları ve avuç içi çizgilerinde solukluğa neden oluyor. Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak konuluyor. Demir eksikliği, kansızlıkla birlikte en sık görülen şikayeti oluşturuyor. Erişkin bir erkeğin vücudunda ortalama 4 gram, erişkin bir kadında ise 3 gram demir bulunması gerekiyor. Et, sakatat türleri,bolca demir içeriyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i demir eksikliğiyle mücadele ediyor. Bu hastalık da tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma gibi şikayetlere neden oluyor. Demir eksikliği anemisi tanısı kan demiri, serum total demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeylerine bakarak konuyor.Halsizlik, çabuk yorulmaÇarpıntı, göğüs ağrısıBaş dönmesiAdet düzensizliğiCinsel isteksizlikİştahsızlıkbu hastalıkların tedavisinde beslenme şekli önem taşıyor. Demirden zengin besinler sakatat türleri, kırmızı et, yumurta sarısı, kuru erik ve üzüm, baklagiller, yeşil sebze ve meyve yemek gerekiyor. Ceviz, fındık, fıstık ve badem de iyi birer demir kaynağı olarak biliniyor.miktarda çay içmek vücutta demir emilimini azaltıyor. Çayın limonla birlikte içilmesi isekolaylaştırıyor. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kazein, fosfat ve kalsiyum da, demir emilimini engelleyebiliyor.yapraklı sebzeler de bolca demir içeriyor. Brokoli ve lahana gibi yeşilliklerin, buharda pişirilmesi demir emilimini arttırıyor. Mercimek ve et gibi yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Ispanaklı veya kıymalı yumurta da demir eksikliğine iyi geliyor.