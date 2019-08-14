Ömür törpüsü kansızlık

Anemi yani toplumda bilinen adıyla kansızlık, toplumda en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin konsantrasyonun erkeklerde 13.5 g/dl'nin, kadınlarda 11.5 g/ dl'nin altına düşmesine 'anemi' deniyor. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalıyor ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. Dolayısıyla kansızlıkta, oksijene en çok ihtiyaç duyulan kalp, iskelet ve sinir sistemi olumsuz etkileniyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kansızlıkla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.
KANSERİN BELİRTİSİ
Birçok hastalığın belirtisi olan kansızlığın nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Kansızlık başta kanser, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi pek çok hastalığın en önemli belirtisi oluyor. Kişinin bağışıklık sistemini zayıflatıyor, erken yaşlandırıyor ve ömrü kısaltıyor. Kansızlık; deri, göz akları, tırnak yatakları ve avuç içi çizgilerinde solukluğa neden oluyor. Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak konuluyor. Demir eksikliği, kansızlıkla birlikte en sık görülen şikayeti oluşturuyor. Erişkin bir erkeğin vücudunda ortalama 4 gram, erişkin bir kadında ise 3 gram demir bulunması gerekiyor. Et, sakatat türleri, yeşil sebzeler ve meyveler bolca demir içeriyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i demir eksikliğiyle mücadele ediyor. Bu hastalık da tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma gibi şikayetlere neden oluyor. Demir eksikliği anemisi tanısı kan demiri, serum total demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeylerine bakarak konuyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Halsizlik, çabuk yorulma
Çarpıntı, göğüs ağrısı
Baş dönmesi
Adet düzensizliği
Cinsel isteksizlik
İştahsızlık
KURU ERİK VE ÜZÜM ŞİFA DOLU
Tüm bu hastalıkların tedavisinde beslenme şekli önem taşıyor. Demirden zengin besinler sakatat türleri, kırmızı et, yumurta sarısı, kuru erik ve üzüm, baklagiller, yeşil sebze ve meyve yemek gerekiyor. Ceviz, fındık, fıstık ve badem de iyi birer demir kaynağı olarak biliniyor.
ÇAYI LİMONLA İÇİN
Fazla miktarda çay içmek vücutta demir emilimini azaltıyor. Çayın limonla birlikte içilmesi ise demir emilimini kolaylaştırıyor. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kazein, fosfat ve kalsiyum da, demir emilimini engelleyebiliyor.
MERCİMEK TÜKETİN
Yeşil yapraklı sebzeler de bolca demir içeriyor. Brokoli ve lahana gibi yeşilliklerin, buharda pişirilmesi demir emilimini arttırıyor. Mercimek ve et gibi yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Ispanaklı veya kıymalı yumurta da demir eksikliğine iyi geliyor.
Yarın: Diyabet hakkında...
SAĞLIK HAYATIN ŞİFRESİ-3 PROF.DR.OSMAN ERK
KANSERİN BELİRTİSİ
Birçok hastalığın belirtisi olan kansızlığın nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Kansızlık başta kanser, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi pek çok hastalığın en önemli belirtisi oluyor. Kişinin bağışıklık sistemini zayıflatıyor, erken yaşlandırıyor ve ömrü kısaltıyor. Kansızlık; deri, göz akları, tırnak yatakları ve avuç içi çizgilerinde solukluğa neden oluyor. Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak konuluyor. Demir eksikliği, kansızlıkla birlikte en sık görülen şikayeti oluşturuyor. Erişkin bir erkeğin vücudunda ortalama 4 gram, erişkin bir kadında ise 3 gram demir bulunması gerekiyor. Et, sakatat türleri, yeşil sebzeler ve meyveler bolca demir içeriyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i demir eksikliğiyle mücadele ediyor. Bu hastalık da tırnaklarda düzleşme ve çukurlaşma, saçlarda kuruma ve kolay kırılma gibi şikayetlere neden oluyor. Demir eksikliği anemisi tanısı kan demiri, serum total demir bağlama kapasitesi ve ferritin düzeylerine bakarak konuyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Halsizlik, çabuk yorulma
Çarpıntı, göğüs ağrısı
Baş dönmesi
Adet düzensizliği
Cinsel isteksizlik
İştahsızlık
KURU ERİK VE ÜZÜM ŞİFA DOLU
Tüm bu hastalıkların tedavisinde beslenme şekli önem taşıyor. Demirden zengin besinler sakatat türleri, kırmızı et, yumurta sarısı, kuru erik ve üzüm, baklagiller, yeşil sebze ve meyve yemek gerekiyor. Ceviz, fındık, fıstık ve badem de iyi birer demir kaynağı olarak biliniyor.
ÇAYI LİMONLA İÇİN
Fazla miktarda çay içmek vücutta demir emilimini azaltıyor. Çayın limonla birlikte içilmesi ise demir emilimini kolaylaştırıyor. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kazein, fosfat ve kalsiyum da, demir emilimini engelleyebiliyor.
MERCİMEK TÜKETİN
Yeşil yapraklı sebzeler de bolca demir içeriyor. Brokoli ve lahana gibi yeşilliklerin, buharda pişirilmesi demir emilimini arttırıyor. Mercimek ve et gibi yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor. Ispanaklı veya kıymalı yumurta da demir eksikliğine iyi geliyor.
Yarın: Diyabet hakkında...
SAĞLIK HAYATIN ŞİFRESİ-3 PROF.DR.OSMAN ERK
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