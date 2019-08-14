Keskın hafızanın sırrı incir Sağlıklı bir beyin için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, beyin sağlığını korumada erken tanının önemli olduğunu söylüyor.

Sağlıklı bir beyin için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, beyin sağlığını korumada erken tanının önemli olduğunu söylüyor. "Birinci derecede akrabalarda Alzheimer varsa, 40 yaşından sonra unutkanlıklar ve unutkanlıklarda hafif şekilde artışlar gözleniyorsa beyin checkuplarını öneriyoruz" uyarısında bulunuyor. Beyin sağlığını korumada doğru ve dengeli beslenmenin önemine işaret ederek şöyle devam ediyor:



HAREKET EDİN

"Beynin en çok ihtiyaç duyduğu vitaminler uzun ömürlü ağaçların meyvelerinde var. Zeytin, incir, badem ve ceviz gibi. D vitamini de önemli. Biz güneş alan bir bölgedeyiz ama D vitamini hep düşük çıkıyor. Çünkü kapalı yerlerde yaşamayı seviyoruz. Beyin sağlığı için aşırı kilodan kaçınmak gerekiyor. Hareketli yaşam da önemli."