Heyecanı kaybetmeyin | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (14 Ağustos 2019) Çiftlerin ilişkide mutluluğu yakalamasında anlayış ve romantizm önem taşıyor. Mutlu bir beraberlik için kadın ve erkeğin heyecanını kaybetmemesi gerekiyorİç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, çiftleri uyarıyor. İşte Dr. Nafiz Karagözoğlu'nun 14 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar.

Çiftlerin ilişkide mutluluğu yakalamasında anlayış ve romantizm önem taşıyor. Mutlu bir beraberlik için kadın ve erkeğin heyecanını kaybetmemesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, mutlu ve uyumlu beraberliklerin sırrını açıklıyor.



AŞKTA EMEKLİLİK!

Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Emeklilik bunu yapmış olabilir mi? Üroloji doktoru "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor 'Olabilir' demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Sonra çözümü düşünürüz.



KONTROL GEREKIR

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim? Ne önerirsiniz?

CİNSEL beraberlikten kastın nedir? Diğer cins ile birlikte olmak ayrı şey, diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek ayrı bir şey. Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. İç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteğine ihtiyaç var. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.



PROSTAT SORUNU

Prostatım var. Üroloji uzmanına gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir üroloji uzmanıysa ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Ağrı çekmiyorum yalnızca gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa ve tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim. Bu ara günde en az iki avuç kabak çekirdeği tüketin. Pişmiş domates mutlaka tüket.



HEMEN DOKTORA

Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var. Hanımla ilişkiden sonra cihazdan kan geliyor. Ama ağrı yok. Hanımı da zorlamıyorum ama kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?

HEMEN üroloji uzmanına git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme. Mesane kanserleri ve ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir.



DOKTORDAN UTANMA

47 yaşındayım. İdrar yaparken kan geldi. Prostat muayenesinden utandığım için doktora gidemiyorum. Ne önerirsiniz?

HİÇ doktordan utanılır mı? Korkunun ecele faydası yok. Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da altı aylık aralıklarla prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi gibi ileri incelemeler yapılıyor. Tanı konduktan sonra da tedavisine geçiliyor. Hemen muayene olmaya.



ÖPÜCÜK KORKUSU

39 yaşındayım. 3 ay sonra nişanlımla evleniyoruz. Geçen gün öpüştük. O da "Öpüşürsek hasta olurum. Hasta olursam öpüştüğümüz belli olur. Belli olursa ben ne yaparım!?" dedi. Dediği gibi olur mu? Bir de bana niye bu soruyu sordu?

AĞIZ kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik ve hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma.